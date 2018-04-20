«Чистой воды пиар»: Демократическая партия США подала в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

Американские демократы подали в суд на Россию, предвыборный штаб Дональда Трампа и WikiLeaks. Их обвиняют в сговоре с целью нанесения ущерба Хиллари Клинтон, проигравшей президентские выборы 2016 года. По мнению экспертов, этот шаг является частью кампании проигравшей стороны, которая намерена таким образом заработать политические очки. В Совфеде считают, что в ответ Москва должна принять на вооружение американские методы и подать иск в суд за клевету. О перспективах иска Демократической партии США — в материале RT.

Иск Демократической партии к России станет проверкой американских судей. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Должен заметить, что это была эффективная выдумка пиарщиков-демократов: перевести стрелки на Москву и объяснить этим сначала рост популярности Трампа, а потом своё поражение. Сейчас они хотят свою выдумку ещё раз поэксплуатировать и обращаются в суд... Вот заодно и проверим их судей, потому что когда они к нам лезут, мы могли бы предъявить в качестве доказательств их федеральные законы и публичные заявления их президентов. А что у них там может быть, будет любопытно взглянуть», — отметил сенатор.

Ранее стало известно, что Демократическая партия США подала в суд на Россию, предвыборный штаб Дональда Трампа и WikiLeaks. По данным The Washington Post, их обвинили во влиянии на американские президентские выборы в 2016 году. По информации издания, демократы считают, что российское правительство и WikiLeaks «участвовали в сговоре с представителями штаба Трампа» с целью нанести ущерб кандидату от партии Хиллари Клинтон.

По мнению Климова, в ответ Россия также должна обратиться в суд.

«Нам давно пора осваивать способ судебного преследования по всему миру всех тех людей, которые, нарушая закон, лезут в наши дела, клевещут на наших граждан и руководителей и не дают нам возможности нормально развиваться. По сути дела, санкции — это тоже незаконные меры, которые наносят нам ущерб. И его возмещения тоже надо добиваться», — подчеркнул сенатор в беседе с RT.

«Внутренняя возня»

Демократическая партия не сможет выиграть такой иск в суде, считает адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш. По её словам, обвинения, предъявленные демократами, «абсурдны и беспочвенны».

«Выиграть такой иск в суде Соединённых Штатов будет невозможно, поскольку истец не обладает доказательствами того, что Россия каким-то образом могла влиять на президентские выборы», — отметила она в интервью RT.

Ярмуш считает, что проигравшая партия пытается заработать себе политические очки.

«Я думаю, что это чистой воды пиар и желание дискредитировать президента Трампа, Республиканскую партию, досадить выигравшему кандидату», — добавила она.

В то же время адвокат не исключила, что демократы на самом деле попытаются признать выборы недействительными и заменить Трампа своим кандидатом — Хиллари Клинтон.

«В Соединённых Штатах настолько зашкаливают безрассудство и ложь, что они могут сфабриковать дело, чтобы убрать Трампа из Белого дома», — предположила Ярмуш.

Своим иском США продолжают давно проигранную кампанию, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв. В комментарии РИА Новости он заявил, что это «внутренние разборки и внутренняя возня, не украшающие ни демократов, ни ту страну, которую они хотели бы считать демократичной».

Reuters

«Вообще это дело достаточно противоречивое, и у многих американцев имеются вопросы к самой Демократической партии, поэтому результат иска предсказать довольно сложно», — цитирует РИА Новости американиста Юрия Рогулёва.

Тем временем в штабе Трампа не сомневаются, что иск будет отклонён. Республиканцы заявили, что в ответ намерены раскрыть американцам коррупционные схемы в Демократической партии.

Бездоказательные обвинения

Помимо российского правительства, WikiLeaks и предвыборного штаба Трампа в качестве ответчиков заявлены президент Crocus Group Арас Агаларов и его сын, вице-президент компании Эмин Агаларов. Их адвокат Скотт Балбер назвал обвинения демократов «безосновательными». По его словам, Агаларовы «не имеют ничего общего с предполагаемыми хакерскими атаками».

«У меня нет причин верить, что эти вещи в действительности произошли, но если это было, то я могу вам точно сказать, что мои клиенты не связаны с этим», — цитирует Балбера РИА Новости.

Он пообещал, что подготовит ответ на иск Демократической партии: «Я могу вас заверить, что мы будем выступать категорически против обвинений самым агрессивным образом».

Ранее американские СМИ сообщали, что при посредничестве Агаларова Дональд Трамп — младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой якобы для передачи компромата на Хиллари Клинтон. Адвокат отмечала, что не обсуждала с Трампом политических вопросов. В ноябре 2017 года она дала исчерпывающие показания, касающиеся её встречи с сыном Трампа.