«Россия и ООН едины в том, что военного решения в Сирии нет»: Лавров по итогам переговоров с де Мистурой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл совместную пресс-конференцию со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. В ходе встречи обсуждалось сирийское урегулирование и его перспективы, в том числе в контексте ракетных ударов США и их союзников по арабской республике. RT вёл прямую трансляцию.