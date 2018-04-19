«Они не слушают и не слышат»: в России заявили о незаинтересованности Запада в объективном расследовании дела Скрипалей

Великобритания и её союзники не заинтересованы в профессиональном обсуждении инцидента в Солсбери, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, западные партнёры «не слушают и не слышат» аргументы Москвы. Небензя напомнил, что доклад ОЗХО не подтверждает причастность России к произошедшему. При этом российский дипломат подчеркнул, что Лондон уничтожает улики по делу Скрипалей вместо того, чтобы поделиться информацией.

Доклад ОЗХО не подтверждает выводы британской стороны о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Правда наших западных партнёров не интересует. Они не слушают и не слышат. По-русски это называется «ты им про Фому, они тебе про Ерёму», — заявил постпред.

Он подчеркнул, что в докладе ОЗХО не указано, что вещество, использованное в Солсбери, было произведено в России.

«В профессиональном разговоре Великобритания и её союзники просто-напросто не заинтересованы​​​. А профессиональные химики и эксперты чем дальше, тем больше подвергают сомнению официальную британскую версию», — заметил Небензя.

Также Небензя обвинил британские власти в уничтожении улик по делу Скрипалей.

«Уничтожены животные из дома Скрипаля. Пробы у них, очевидно, не брались. Зачищаются места, которые посещали Скрипали: бар, ресторан, скамейка, почва в парке и тому подобное. Притом что простые граждане продолжают жить в Солсбери как ни в чём не бывало», — сказал Небензя.

По его словам, происходящее подтверждает взаимосвязь между инцидентами в сирийской Думе и Солсбери.

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«Во-первых, тем, что и то, и другое — провокация. Во-вторых, тем, что и то, и другое связывается с Россией. Это нечистоплотная антироссийская провокация, направленная на углубление раскола между Россией и Евросоюзом, что, по-видимому, особенно актуально для Великобритании в преддверии брексита.

Американский патент

Отсутствие доказательств со стороны Лондона свидетельствует о том, что инцидент в Солсбери является грубой провокацией британских спецслужб, отмечает постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

«Пока же у нас есть все основания полагать, что мы имеем дело с грубой провокацией против РФ со стороны спецслужб Великобритании. И если британская сторона будет и далее отказываться сотрудничать с нами, то это лишь подтвердит нашу уверенность, что именно так и обстоят дела», — цитирует Шульгина РИА Новости.

Он отметил, что патентом на вещество, которое могли использовать при отравлении Скрипалей, обладают Соединённые Штаты. Шульгин процитировал документ ведомства по патентам и товарным знакам США. В нём говорится о разработке специальной пули, которая может быть снаряжена нервными агентами, в том числе относящимися к типу А-234 («Новичок». — RT).

«И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад — патент датирован 1 декабря 2015 года», — рассказал Шульгин.

По его словам, поиск в ресурсе google.patents.com выдал более 140 различных патентов, связанных с «использованием и защитой от воздействия боевого отравляющего вещества» типа А-234.

В свою очередь, Небензя в ходе заседания Совбеза ООН напомнил о словах коллеги из Великобритании, которая на заявления о наличии у «Портон-дауна» вещества А-234 ответила, что Лондону «разрешено проводить исследования в защитных целях».

«Может быть, уважаемые эксперты из «Портон-дауна» исследовали и располагают этим и другими токсичными химикатами, не включёнными в соответствующие списки КЗХО?» — спросил Небензя.

Он подчеркнул, что, если Лондон не будет делиться с Москвой информацией по поводу расследования, Россия инициирует новое заседание в Совбезе.

Чистый полёт

Собственное расследование инцидента с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери проводит Следственный комитет России. В СК отследили весь путь Юлии Скрипаль из Москвы в Солсбери.

«Следствию удалось проследить весь её путь вплоть до посадки в самолёт. Установлен водитель такси, который привёз Юлию Скрипаль в аэропорт, а также все пассажиры воздушного судна, на котором девушка летела в Соединённое Королевство», — заявили в СК.

Также там отметили, что ни у одного из пассажиров самолёта не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами.

В видео, опубликованном на канале Следственного комитета в YouTube, также появляется Виктория Скрипаль — двоюродная сестра Юлии. По её словам, на Юлию Скрипаль оказывалось давление.

«Мне позвонила (Юлия. — RT) на телефон, разговор длился минуту 47 секунд. Для меня было понятно, что разговор ведётся под давлением, она говорит, что ей было сказано», — заявила она.