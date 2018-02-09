«Легитимность российских выборов не зависит от признания их Трампом или Меркель»: Владимир Чуров — в интервью RT

Посол МИД РФ по особым поручениям, бывший глава ЦИК Владимир Чуров в интервью RT прокомментировал обвинения в адрес Москвы о вмешательстве в выборы в США и рассказал о работе международных наблюдателей. При этом Чуров указал на недостатки избирательной системы Америки, которые признают даже в самих Штатах. Президент Соединённых Штатов Обама призывал провести реформу в этой сфере. По словам специалиста, в публичных выступлениях на эту тему американский лидер приводил данные, предоставленные Вашингтону Россией. Кроме того, бывший руководитель Центризбиркома ответил на вопрос, стоит ли ждать вмешательства в выборы президента России в 2018 году.

— Больше года прошло со дня президентских выборов в США. Всё это время продолжаются попытки американских властей найти доказательства вмешательства России в избирательный процесс. Удалось ли нашим американским партнёрам предоставить хоть сколько бы то ни было весомые доказательства своей теории?

— Конечно, не удалось. Это, на мой взгляд, даже уже не политика, а политиканство. На самом деле избирательный процесс состоит из трёх частей.

Первая часть — это формирование избирательного законодательства, высшей точкой которого может быть избирательный кодекс. Скажем, в Киргизии, Монголии, Бразилии есть избирательный кодекс, а в США федерального избирательного законодательства фактически нет. Всё базируется на законодательных актах в каждом отдельном штате.

Вмешаться в создание избирательного законодательства суверенного демократического государства никто не может. Хотя, скажем, в развивающихся странах, в странах с переходным режимом американские юристы по просьбе правительств суверенных государств участвовали в разработке избирательного законодательства.

Вторая часть любого избирательного процесса — организация выборов. Вмешаться в этот процесс извне практически невозможно. Это мероприятия, которые проводятся внутри страны. Причём где-то есть независимый центральный избирательный орган, как в России, где-то этим занимается, например, Министерство внутренних дел, как в Германии. Но в целом всё это — внутренняя процедура, любое вмешательство извне было бы очевидно.

Поскольку политическая кампания, третий компонент избирательного процесса — часть внутренних дел государства, попытки в неё вмешаться могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела.

У России нет цели вмешиваться в выборы других государств

Обвинения в адрес России (в отношении выборов 2016 года в США или каких-то иных выборов за рубежом) заставляют вспомнить самые разные пословицы и поговорки — от грубой «На воре шапка горит» до более дипломатичной «Знает кошка, чьё мясо съела».

Многолетний председатель Центризбиркома Украины профессор Владимир Шаповал дал интервью в 2014 году, в котором прямо сказал: «Когда ко мне приходили представитель ЕС в Украине Ян Томбинский с американским послом Джоном Теффтом, я говорил: «Найдите способ повлиять на ситуацию». И подсказывал: «С этим не говорите, он пустое место, нужно идти к президенту». Я пытался их использовать, чтоб разрулить ситуацию, которая иногда доходила до абсурда. Я не мог каждый раз бегать к президенту: это чревато, так как попадаешь в зависимость, а значит, можешь стать управляемым».

То есть председатель центрального избирательного органа решает вопросы избирательного процесса через представителей Европейского союза и посла США. Говорить о чём-то подобном со стороны Российской Федерации, конечно, не приходится. Во-первых, потому что у России нет таких ресурсов и нет таких задач. Насколько я понимаю, никто не собирается учить Соединённые Штаты Америки демократии. Хотя их выборы далеки от совершенства. Они это признают и сами.

Дистанционный мониторинг выборов показывает очень много недостатков. Этот мониторинг проводят все специалисты в области избирательных практик во всём мире, потому что это важные выборы в важном государстве мира. И любой специалист вам скажет, почему проиграла Хиллари Клинтон на самом деле. Дело не в российском вмешательстве или вмешательстве любой другой страны, дело в работе штаба.

— Владимир Евгеньевич, вы говорите, что это понятно всем специалистам, почему тогда наши американские коллеги продолжают говорить о России?

— Вы знаете, не только у них, но и в других странах, где поднимается вопрос о якобы имеющем место российском вмешательстве. Во-первых, этот вопрос доводится до абсурда, а во-вторых, это чистое отвлечение от внутриполитических проблем, которых огромное количество.

На этом фоне происходит деградация избирательного процесса. Когда мы провели впервые полномасштабный дистанционный мониторинг выборов 2012 года, когда на второй президентский срок был избран Обама, отчёт был послан в Госдепартамент официально через Министерство иностранных дел.

Обама несколько раз цитировал его без ссылки, когда говорил о необходимости реформировать избирательную систему США, но никаких реформ не было сделано. Сейчас, насколько я понимаю, эта дымовая завеса, связанная с необоснованными заявлениями в адрес иностранных государств, отвлекает внимание от необходимости реформирования избирательной системы, когда в очередной раз президент США избран меньшинством.

— Напомню, что российским дипломатам было отказано в праве наблюдать за президентскими выборами. Даже звучали заявления об уголовном преследовании в случае нарушения этого запрета. Насколько комфортно чувствовали себя российские наблюдатели на выборах 2016 года в США?

— Их не было.

— А в составах международных миссий?

— Нет, дипломаты не участвовали, точно совершенно.

В рамках ОБСЕ государства-участники, включая США, взяли на себя обязательства принимать международных наблюдателей. Правда, при этом есть отсылка к внутреннему законодательству государства, но также и рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека о том, чтобы создавались все условия для беспрепятственного осуществления международными наблюдателями своей миссии. К сожалению, власти США это обязательство выполняют не в полной мере — как минимум. Причём Госдепартамент в ряде случаев ссылался на отказ штатов. Штат в данном случае действительно суверенный орган, который может не допустить.

Прокурор штата Техас прославился тем, что пригрозил российским дипломатам в случае их появления в определённом радиусе вокруг избирательного участка возбудить против них уголовное преследование.

В Российской Федерации всегда создавались благоприятные условия в полном соответствии со взятыми на РФ обязательствами. А сейчас возобладал принятый в дипломатии принцип равных условий для работы дипломатов.

— То есть это не более чем зеркальный ответ?

— Американцы всегда очень представлены в миссиях международных наблюдений, в частности в миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека.

Например, на предыдущих федеральных выборах в РФ (выборы в Государственную думу 18 сентября 2016 года) миссия включала в себя 64 долгосрочных наблюдателя: четыре гражданина Армении, один гражданин Азербайджана, один — Белоруссии, один — Киргизии, один — Молдавии, один — Таджикистана, два с Украины, один из Узбекистана. США направили 12 человек, страны НАТО в целом — 38 человек.

— А насколько цифры даже 2016 года выше, чем количество наблюдателей, которые отправляются в страны Европы, например?

— Ну, намного выше. Есть соответствующая статистика. Например, когда в Чехию направлялись 9 человек, в Венгрию — 10 человек.

— Это долгосрочных?

— Нет, это вся миссия. В Россию — 414 человек, например. Но рекорд здесь принадлежит Украине. На Украину в 2010 году направлялось 1500 наблюдателей, а на знаменитые выборы 2004 года — более 2700 наблюдателей.

При том, что зачастую в ряд стран Западной Европы вообще направляется только миссия по оценке потребностей.

Что мы можем отметить по последним кампаниям: снижено внимание к точности списка избирателей, ведению электронного регистра избирателей, в том числе находящихся за рубежом. Объясняется это так: мы перестаём вести электронный регистр избирателей, чтобы защитить его от русских хакеров.

Электронный регистр избирателей — это внутренне защищённая сеть с огромными степенями защиты, как и у нас, совершенно недоступная какому-либо внешнему воздействию. Но зато отказ от электронного регистра позволяет скрывать число натурализованных мигрантов, манипулировать числом напечатанных бюллетеней, списками на избирательных участках, реальной явкой.

В Германии на протяжении десятков лет наблюдается резкий рост процента голосования по почте. На последних выборах из 76% итоговой явки более 30% приходится на голосование по почте в персональных конвертах, которые им присылают. А всем специалистам известно, что голосование по почте, во–первых, не гарантирует, что выбор был произведён тайно, ведь никто же не знает, в каком обществе вы заполняете бюллетень — у себя дома, в семье, на работе или ещё где-то. А во-вторых, не гарантирует тайну голосования с точки зрения органов, организующих выборы, потому что конверт персональный. Ну а в Англии вообще был скандал, когда 30 тыс. конвертов с бюллетенями, направленных по почте, оказались вскрыты.

Или во Франции, где высокая явка обеспечивается голосованием по доверенности. Каждый француз может проголосовать по доверенности ещё за одного француза или за двух, находящихся за рубежом, получив от них доверенности.

Ещё очень важный результат этой всей шумихи — введение фактической цензуры в СМИ под предлогом защиты от русского вмешательства. Но мы видим в этих странах крайне неравномерный доступ кандидатов от различных партий к СМИ. Так, в США большинство традиционных медиа поддерживали кандидата от демократов.

Заявления американских партнёров говорят об их непрофессионализме

— Госдепартамент США назвал решение ЦИК России об отказе в регистрации некоторых независимых кандидатов нарушением основных свобод граждан. Если бы такое же заявление было сделано представителем МИД РФ, рассматривалось бы оно нашими американскими партнёрами как попытка вмешательства, как вы думаете?

— В российском МИД, как и в российской ЦИК, работают профессионалы очень высокого уровня, поэтому с их стороны услышать нечто подобное по отношению к странам, где в ходе избирательной кампании не регистрируются десятки, а то и сотни кандидатов, невозможно было бы.

— Как вы тогда оцениваете подобное заявление от Госдепартамента США?

— Как непрофессиональное.

Более того, я бы обратил внимание вот ещё на что... Страны, которые мнят себя учителями, позволяют себе отдавать явный приоритет отдельным кандидатам на выборах в другой стране. Скажем, приглашая их, давая им преимущество в своих СМИ.

Легитимность выборов зависит только от российского избирателя

— Ваши прогнозы на президентские выборы в России в 2018 году? Стоит ли нам ожидать активного вмешательства наших коллег?

— Думаю, что всё будет происходить так же, как происходило прежде, не выходя за рамки определённых приличий. Но вы знаете, я, в отличие от некоторых людей, не считаю, что легитимность российских выборов зависит от признания их Трампом, Макроном, Меркель или ещё кем-то. На мой взгляд, легитимность выборов зависит только от российского избирателя — и только от него.

Полную версию интервью с Владимиром Чуровым смотрите на сайте RTД.