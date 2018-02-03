«Я не хочу покорять Голливуд»: российский порноактёр рассказал о своём триумфе в США

В США в 34-й раз прошла церемония вручения премий AVN Awards, которые получают создатели и актёры фильмов «для взрослых». Сразу в четырёх номинациях победу одержал россиянин Алексей Маетный, известный как Markus Dupree. В интервью RT уроженец Санкт-Петербурга рассказал о своём кумире, причинах переезда в Америку и планах на будущее.

— Вы не похожи на привычный типаж актёра из фильмов 18+, скорее на клерка с Уолл-стрит. Расскажите, как пришли в индустрию фильмов «для взрослых»?



— Я даже не думал об этом. Никак не думал, что я попаду в этот бизнес. Я не пользовался популярностью у девушек, поздно потерял девственность, после 18 лет. Я вообще думал, что всегда девственником буду. Случайно всё получилось — судьба привела. Я не проходил никаких кастингов, просто так сложилось.

— А в Соединённых Штатах как оказались?

— Уже из Европы в США меня привёз Рокко Сиффреди. Я был в Европе, а он мне сказал: если ты хочешь кем-то стать, тебе нужно ехать в Америку. И я поехал.

— А причина какая была уехать из России?

— Любовь. Такая страстная, опасная любовь была. Я думаю, что если бы остался, то точно что-нибудь натворил. Мне кажется, что моя бывшая девушка просто хотела меня спасти. Она мне говорила: не надо тебе быть со мной, ты меня убьёшь просто или что-то сделаешь.

— Сбежали от страсти?

— Нет, не сбежал, она меня бросила. Я её очень сильно любил. Вообще, на самом деле она меня на всё мотивировала. Лера дала мне очень мощный толчок. Она меня мотивировала чего-то добиться, заявить о себе. Я хотел, чтобы она мной гордилась, чтобы она обо мне услышала. И она была главным, на самом деле, мотиватором в моей жизни.

Она для меня очень опасна. Я её вижу — и у меня внутри всё... Вы представляете себе автомобиль Lamborghini? Когда ты в него садишься, у тебя кровь кипит, адреналин — только потому, что ты в нём едешь. Вот то же самое с Лерой. Я вижу Леру — и у меня начинается мандраж, меня трясёт. Я полностью теряю контроль. Я не могу себя контролировать. Я не знаю почему.

Вы просто не поверите, сколько у меня было девушек и какие они были. Но вот от неё меня прямо трясло — настолько она меня заводила. Она единственная, кто ни разу в жизни не ревновала, не устраивала мне сцен, скандалов, была очень спокойным человеком. Ну, она и есть спокойный человек, она очень уравновешенная, добрая. Она прощала меня. Она мне очень много дала. Потому что, когда я был никем, она ездила со мной на метро, на маршрутках.

Что побудило поехать в Америку? Лера. Если бы я был с Лерой, я бы никогда не уехал в Штаты. С ней бы я построил семью. Но, поскольку я был, как дикий бык, это было родео. А Лера пыталась меня успокоить.

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Я разозлился, что она меня бросила. И я год метался. Был в Праге. Бросила она меня 29 августа 2014 года. А 19 августа 2015-го я полетел в Америку. Хотел чего-то добиться. Но это она меня мотивировала, да. Ей вообще можно дать золотую медаль, можно дать грамоту какую-то или орден. На самом деле, нужно ей сказать «спасибо». Потому что, если бы не она, я бы ничего не добился.

— Одна из статуэток, по сути, принадлежит ей?

— Я думаю, что все премии принадлежат ей. Зовут её Валерия В. Ей сейчас 30 лет, она меня на год старше. У неё 2 марта день рождения. И да, на самом деле она — всё для меня. Она меня прощала, терпела. Но я был, конечно, адским.

— Скучаете по ней?

— У неё уже семья, муж, ребёнок. Она счастлива. И лучше мне от неё держаться подальше.

— Расскажите о вашем детстве, юности. Где учились, где проводили каникулы?

— Я родом из Санкт-Петербурга. Учился в 388-й школе. У меня было самое замечательное детство! Я реально был счастливым. Я был настолько счастливым, что трудно описать! Моя мама дала мне всё. Всё, что мне было нужно, дала мне она — детский лагерь, самый классный в мире. Когда было мне исполнилось 7 лет, она подарила мне Dandy (детская игровая приставка. — RT).

Больше всего в жизни боюсь я маму. До сих пор! Мама может так навалять! Она меня воспитывала строго. Но надо было меня больше бить. В каких-то моментах она меня била, но маловато. Тогда мне казалось — много, сейчас мне кажется, что маловато, надо было больше. Но зато я не пью, не курю, потому что мама меня научила говорить слово «нет».

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Я легко могу сказать «нет». На меня часто обижались, особенно когда упрашивали о чём-то. Но я говорю: я похож на человека, на которого можно как-то давить? Вы будете делать, как мне удобно, а не как вам удобно.

Мама очень много вложила в меня. Она хотела, чтобы я знал английский язык, и постоянно отдавала меня к репетиторам — с 5-го класса я ходил к репетиторам. В 9-м начал изучать язык уже более серьёзно. А после школы, на первом курсе института, у меня вообще всё понеслось.

— И вы приехали в Европу, а затем в США с хорошим знанием английского языка?

— Конечно. Я бы не смог без этого никак. Как бы я общался с людьми, смог себя зарекомендовать как личность, как человек? Понимаете, нельзя приехать и сказать «Hi!», «Byе!»... Тут нужно разговаривать с людьми, налаживать контакт, строить диалог, выстраивать какие-то отношения. Это, конечно, не так просто.

Американцы не любят приезжих. Но если ты зарекомендовал себя хорошо и правильно поставил, то они тебя будут уважать. Они ко всем относятся уважительно, у них нация такая.

В США меня приняли хорошо, мне часто помогали. Я вам честно скажу, мне американцы помогали. Они меня хорошо приняли.

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— Вы женаты? Планируете иметь детей?

— Да, у меня жена испанка, её зовут Бриджетте. Детей пока нет, не планируем. Я просто знаю, что такое иметь ребёнка.

Мне было 12 лет, когда у меня родилась сестра. И я понимаю, что ребёнок — это не просто нянечки и погулять. Надо духовно вкладывать в человека, тратить время. Мне сейчас просто некогда. А в будущем — да, конечно! А кто бы не хотел детей?

Нет, есть такие. Но мне и мама сказала, что я буду суперпапа. Потому что с сестрой я так нянчился! Я запеленаю так, как никто не запеленает. И накормлю, и кашку сварю, и в аптеку сбегаю — всё сделаю. Но бабушка мне сказала: никаких детей пока. Попозже — можно. Пока нет дома, не надо. Я похож на человека, который будет брать ипотеку?

— Вы знаете заранее о своих партнёрах или узнаете о них на съёмочной площадке? Выбирать можете? Бывает ли такое, что вы испытываете смущение, или это чувство с опытом исчезает?

— Нет. Меня все знают. Девочки все хотят работать со мной. Они немножко стесняются меня. Я никого не стесняюсь.

— И никогда не испытывали смущения?

— Это было в начале, когда я работал в Санкт-Петербурге. Но потом это всё ушло.

— Можете рассказать о какой-нибудь известной актрисе в индустрии порнофильмов, с кем было интересней всего работать?

— Их очень много. Я могу сейчас привести имён 30. И они все вот по-особенному, понимаете? К каждой женщине нужен особый подход.

Я всегда спрашиваю у девушки, что она не любит, что она любит, что она хочет, что не хочет... Самое главное — быть хорошим дипломатом. Девушку нужно понять, чтобы она тебе доверяла и в то же время сделала какой-то шаг на другой уровень.

Нужно что-то из неё вытащить, что-то такое дикое. Но чтобы она при этом осталась довольна, чтобы не расстроить её. C каждой девушкой всё по-разному. У меня есть стиль, но у меня не одно и то же каждую съёмку.

Нужно постоянно ловить её. Как на сёрфинге встаёшь и ловишь волну, вот так же пытаешься её поймать — и под себя. Надо только уметь. Сейчас уже все девушки мне доверяют. Они хотят со мной работать, говорят, что я классный. Русский парнишка...

За что отдельное спасибо моей бабуле. Бабушка меня воспитала, как надо. Бабушка и мама. Я вообще рос среди женщин. Мама, бабушка и тётя. Я рос в женском коллективе.

Маетный рассказал о премии AVN Awards

— Поэтому у вас такое уважительное и трепетное отношение к женщинам?

— Да. У нас странный подход, как у скобарей (пренебрежительное, ироничное прозвище приезжих из псковских деревень в Санкт-Петербург. — RT): она снимается в порно — она проститутка! Я считаю, что парни, которые так говорят, сильно закомплексованы.

Обычно те, кто в школе были все из себя, потом неудачно женятся, заводят быстро детей, потому что хотят быть взрослыми. Берут ипотеку, работы нет, потом развод, потом пиво, пивной живот. Волосы выпадают, потому что питание неправильное. Стресс, депрессия.

— Есть ли у вас такие места, где вы чувствуете, что душа поёт?

— Есть такое место! Никто такого вопроса не задавал, я вам расскажу. База отдыха «Связист», посёлок Петровское. Я туда ездил в детский лагерь, очень долго. Это место, которое мне даёт просто сумасшедшую энергетику. Когда я работал в Праге, я каждую пятницу вылетал в Питер на два дня, чтобы просто покататься на мотоцикле. Я вставал в два часа ночи, в 2.30 я уже был на мотоцикле. Ехал по нижней трассе, где Агалатово, до Приозёрска. И конечно, было очень круто.

Маетный рассказал о любимом месте отдыха

— Какие категории фильмов вот вам больше всего нравятся?

— Гонзо. Это когда у тебя нет никакого сценария. Ты просто заходишь и начинаешь… И мне нравится, когда я просто захожу — и сразу же... И я специализируюсь именно на гонзо. Хардкор, гонзо, жёсткий секс. Моя специализация — это жёсткий, агрессивный, доминирующий секс. Я знаю, вы на меня смотрите сейчас и не понимаете, о чём я говорю. Я понимаю, что моя внешность не очень соответствует моей специализации.

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— Из каких стран в вашу профессию в последнее время прибывает больше актёров?

— Латинок очень много. Девушек-латинок. Латинки и американки.

— Футболисты заканчивают карьеру после 30, гимнасты до 30. Какой возраст критичен для порноактёра?

— Помните, я рассказывал, кто меня привёл в бизнес? Рокко Сиффреди. 53 года человеку. Представляете, этому быку 53 года! Если, допустим, мы будем с ним в одной комнате и он будет с кем-то на глазах у меня, я просто буду на полу. Я могу быть хорошим бойцом, но я же не пойду биться против Майка Тайсона? Вот, та же аналогия.

Рокко Сиффреди, 53 года. Он меня всему научил. Всему. Он меня как сына учил.

Тут нужно иметь очень сильный характер. Для всего порнобизнеса это Майкл Джексон, Фрэнк Синатра и Элвис Пресли, вместе взятые. И вот это всё в нём.

— Ваш кумир?

— Да. Безусловно. 100 процентов. 200 процентов. Я ему благодарен за всё!

— А как вы познакомились? Он вас нашёл, вы его нашли?

— В Санкт-Петербурге. Я приехал на съёмки. И там мы разговорились. Я не знал, кто это такой. И я не знаю, почему он мне дал шанс. Потому что я в то время вообще ничего не умел. Но он что-то во мне разглядел, когда мне было всего 18 лет. Причём и на съёмке-то я оказался случайно: то ли мне что-то нужно было привезти, то ли я забыл документы. И там был он. И мы просто разговорились. Я не должен был работать на него. Потому что там были только актёры с опытом и получше меня. Я вам скажу так: всё это судьба.

— Как вы считаете, у вас счастливая судьба?

— Очень! Просто вдумайтесь. Я занимаюсь сексом каждый день с разными красивыми девушками, которые хотят это делать. Вдумайтесь — хотят это делать! И ты не занимаешься сексом с девушкой из эскорта, которой ты платишь деньги и она говорит тебе: «Ах, ты такой классный!» Нет, это другое! В Америке это вообще всё другое. В Америке девушки приходят на секс, как на поединок.

— Хотели бы покорить Голливуд?

— Нет. Я уже покорил. Предлагают, но я не хочу. Не думал я об этом, честно скажу.

— Но, зная ваш послужной список, от любого фильма с вашим участием будут ждать особенных эротических сцен?

— Может быть. Мне звонили, предлагали. Почему-то они все за мою внешность зацепились. Говорят, что им нравится моя внешность и нравится, как я себя позиционирую здесь, в Америке. Им нравится то, что я пользуюсь такой популярностью. Что я нормальный человек. Я выгляжу, как парень с улицы. Если я выйду на улицу, то на меня даже внимания не обратят. И кинопродюсерам это очень нравится.

И то, что я приехал в Америку, добился всего. Да, предлагали. Но я не думал об этом, честно. Я не думаю, что я хороший актёр. Мой английский, с моим акцентом... Я им сразу сказал: в роли идиота я выступать не буду. Если вы хотите, чтобы я играл русского идиота, я этого делать не буду.

— Русских в фильмах представляют в неприглядном образе?

— Нет. Ко мне у всех любимый вопрос: «А как там Путин?» И он прав, что закручивает гайки. И надо бы ещё жёстче! Что у нас было? Люди, которые продавали валюту, вдруг стали хозяевами заводов и т.д. И чего мы ожидали? Поэтому Путин — молодец.

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* Рокко Сиффреди (Rocco Siffredi, настоящее имя — Рокко Тано) — итальянский порноактёр. Родился 4 мая 1964 года в Италии, в Ортоне, Абруццо. Сценическое имя Сиффреди он взял, вдохновлённый героем фильма «Борсалино» Рокки Сиффредди, которого сыграл Ален Делон. Снимается с 1984 года. Женат на бывшей «Мисс Венгрия» Розе Караччоло (порноактриса в 1993—1998 гг.), двое детей. У Сиффреди около 40 наград AVN Awards в разных номинациях: лучший актёр, лучший режиссёр и т.д. Включён в Зал славы AVN (Adult Video News).