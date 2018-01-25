Американская мечта: беглый российский бизнесмен Андрей Бородин нанял лоббистов для получения визы США

Бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин, скрывающийся от российского правосудия на территории Великобритании, нанял лоббистов для получения визы США. Интересы банкира отстаивает компания BGR Government Affairs, которая привлекла для этого экс-губернатора штата Миссисипи Хейли Барбура. В России Бородина обвиняют в присвоении и растрате средств в особо крупном размере. Почему беглый бизнесмен решил сменить Британию на Соединённые Штаты — в материале RT.

Экс-глава и бывший совладелец Банка Москвы Андрей Бородин нанял американских лоббистов для решения «визовых вопросов» в США. Об этом свидетельствует документ о регистрации лоббистской деятельности. В качестве исполнителя выступит компания BGR Government Affairs.

На данный момент Бородин находится в Великобритании, где он получил политическое убежище. В 2010 году против бывших руководителей Банка Москвы президента Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина было возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в злоупотреблениях должностными полномочиями при использовании средств из городского бюджета почти на 13 млрд рублей.

Кроме того, против них выдвинуто обвинение в присвоении и растрате средств в особо крупных размерах. По данным МВД, в период с 2008 по 2011 год Бородин и его заместитель перевели из Банка Москвы на счета кипрских фирм не менее 50 млрд рублей.

РИА Новости

© Антон Белицкий

В 2011 году предприниматели были заочно арестованы решением Тверского суда Москвы, а затем объявлены в международный розыск по линии Интерпола. В мае 2016 года Бородин был исключён Интерполом из списка лиц, находящихся в международном розыске, как преследуемый по политическим мотивам.

На момент заочного ареста Бородин уже был в Великобритании, где приобрёл поместье Park Place, которое считается самым дорогим жильём за пределами Лондона. В 2016 году недвижимость была арестована по решению Тверского суда Москвы. Тем не менее в документе о регистрации лоббистской деятельности в качестве адреса клиента указан город Хенли-на-Темзе в графстве Оксфордшир, где и находится особняк.

В августе 2017 года появилась информация о том, что экс-президент Банка Москвы получил доступ к счетам в Швейцарии, на которых было заморожено 354 млн швейцарских франков. Генпрокуратура РФ осудила решение швейцарских коллег, назвав его политизированным и мешающим бороться с экономическими преступлениями.

Цена лобби

Информация о том, что Бородин получил политическое убежище в Британии, появилась в марте 2013 года. Об этом сообщил сам бывший банкир. Политическое убежище предоставляется британскими властями на пять лет. После чего получившее его лицо может запросить разрешение на неограниченное пребывание в стране.

Чтобы получить убежище в США, необходимо находиться на территории страны. Для этого нужна виза, которую Бородин, по всей видимости, и намеревается получить благодаря лоббистской деятельности.

За эту услугу экс-банкир заплатил $200 тыс. В документе указано, что лоббируют интересы Бородина бывший губернатор штата Миссисипи от Республиканской партии Хейли Барбур, а также экс-сотрудница Госдепартамента Майя Сейден, работавшая в ведомстве в то время, когда его возглавляла Хиллари Клинтон.

Хейли Барбур

AFP

Стоит отметить, что правительство Украины также обращалось к BGR Group для лоббирования своих интересов. В январе 2017 года в издании The Hill появилась информация о том, что Киев нанял компанию, поскольку украинские элиты опасались, что новый глава Белого дома не станет придерживаться политического курса Барака Обамы в отношении России, так как симпатизирует российскому президенту Владимиру Путину.

Практика укрытия

США, как правило, не выдают получивших убежище, несмотря на запросы российских правоохранительных органов. Получивший убежище может быть выслан из страны только в случае нарушения им американского законодательства.

Впрочем, и Великобритания не спешит выдавать России подозреваемых в совершении преступлений. Профессор ВШЭ Александр Домрин в разговоре с RT отметил, что значительное количество беглецов из России скрывается в Великобритании, у которой «длинный список невыдачи России преступников, включая Бородина и Березовского, чеченских террористов».

Павел Зайцев, член президиума «Национального антикоррупционного комитета» считает, что причина, по которой Бородин обратился за помощью для решения визового вопроса, зависит от конкретных обстоятельств.

«Возможно, понимает, что в Великобритании с него будет снято политическое убежище. В этом случае он зондирует почву, можно ли поехать в США и получить политическое убежище там. У него есть основания полагать, что в США его не арестуют. Он может получить статус беженца или гражданство. Возможно, у него (Бородина) бизнес в США. Он может обратиться в любую другую страну, но на сегодня ситуация такая, что ни США, ни Великобритания не выдают никого», — считает Зайцев.

RT не удалось оперативно получить ответы на запросы, отправленные в компанию BGR и Интерпол.