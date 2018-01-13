Радикальный «репортёр»: как западные журналисты записывают в «коллеги» исламских экстремистов

Короткая ссылка
Полина Духанова
Глава ливанского бюро The Washington Post Лиз Слай разместила на своей страничке в Twitter пост, где называет экстремиста Тахера аль-Омара «сирийским журналистом». Она подчёркивает, что Омар и его коллеги «очень храбрые», так как ведут репортаж прямо из зоны военных действий. На вопрос RT, можно ли считать её твит поддержкой пособников «Аль-Каиды»*, сотрудница одного из главных в США общественно-политических изданий ответила, что таким образом только хотела отдать должное мужеству этого человека. Между тем подобное благосклонное внимание в соцсетях к противникам действующей сирийской власти стало уже устоявшимся трендом среди американских журналистов и блогеров. Об избирательном доверии и «надёжных» источниках информации западных СМИ — в материале RT.
Радикальный «репортёр»: как западные журналисты записывают в «коллеги» исламских экстремистов
  • Сирийские боевики
  • Reuters
  • © Malek Alshemali

Ведущие западные СМИ не раз уличались в том, что освещают в Сирии только те события, которые связаны с силами, противостоящими официальному Дамаску. При этом в погоне за подтверждениями «очевидцев» вещательные компании зачастую не утруждают себя анализом достоверности не только получаемой информации, но и самих источников.

Так, большой резонанс получили, в частности, растиражированные ими истории про семилетнюю девочку Бану Алабед, которая рассказывала в Twitter о неминуемом «геноциде», если правительственные войска возьмут Алеппо. Критические отклики вызывали и восхваления скандальной организации «Белые каски», о который местные жители отзываются как о пособнике террористов.

Жертвой собственной невнимательности и неразборчивости в этот раз стала сотрудница The Washington Post Лиз Слай. В своём Twitter она репостнула репортаж «сирийского журналиста», похвалив его за «храбрость», проявленную в условиях, когда вокруг разрываются снаряды.

«Этому сирийскому журналисту, стоящему на открытом пространстве в то время, как бомбы взрываются вокруг него, очень повезло, что он остался в живых. Ни бронежилета, ни каски. Его даже едва слышно за взрывами. Он и его коллеги невероятно смелы», — написала Слай.

Во имя исламистов

Между тем, как выяснилось, бравый репортёр по имени Тахер аль-Омар оказался приверженцем боевиков, освещающим события в Сирии с их позиции. Известный более как Абу Омар, он в 2016 году брал интервью у исламистов из формирования «Джунд аль-Акса», которая воевала и на стороне «Исламского государства»**, и на стороне «Джабхат ан-Нусры»***.

Помимо этого, боевик встречался с шейхом «Джабхад ан-Нусры» Абдуллой аль-Мухайсини, на которого ранее США наложили санкции из-за подозрений в связях с «Аль-Каидой».

  • Абдулла аль-Мухайсини (слева) и Абу Омар
  • Twitter

На своей же страничке в Twitter он отмечает успехи «братьев по оружию». В частности, в августе прошлого года экстремист одобрительно оценил атаку ИГ на шиитское ополчение на границе Сирии и Ирака.

«Шиитское ополчение превратилось в фарш на сирийско-иракской границе. Пять заминированных автомобилей ИГ (взорвались. — RT). Траурный вой продолжается. Вот теперь я доволен», — писал Абу Омар.

«Просто оценила»

RT обратился за разъяснениями к сотруднице The Washington Post. Однако Лиз Слай поспешила откреститься от своих похвал Абу Омару. По её словам, она всего лишь оценила храбрость экстремиста.

«Я не согласна с тем, что похвалила журналиста и его работу. Я указала лишь на то, что это мужественно — стоять в открытом поле и продолжать говорить, пока вокруг тебя всё взрывается», — говорится в комментарии Слай RT.

С ней отчасти согласились и пользователи социальных сетей, подчеркнув при этом, что, несмотря на его «мужество», Абу Омар всё равно остаётся исламистским пропагандистом.

«Определённо то, что он делает, опасно и требует выдержки. Но называть его журналистом можно с натяжкой. Он работает на так называемое телевидение Свободной сирийской армии, которое является пропагандистским каналом «Тахрир аш-Шам». До этого он был медийным представителем аль-Мухайсини (который в американском списке террористов)», — написала журналистка из АОЭ Дженан Мусса.

«Его имя Муса аль-Омар. Обрати внимание на его связи с «Аль-Каидой» и другими террористами-джихадистами. И удали свой твит, чтобы сохранить свою репутацию», — посоветовал Тони Гандальфини.

Примечательно, что репост Лиз Слай сделала со страницы пользователя, который выкладывает в Twitter новости об «успехах» не только оппозиционных Дамаску сил, но и группировок боевиков, таких как «Джейш аль-Изза» и «Джейш аль-Наср».

Эфир всё стерпит

Вместе с тем сотрудница WP не одинока в своих просчётах с «сирийскими журналистами». В частности, CNN как доказательство ужасов в Алеппо использовала видео некоего Билала Абдул Карима, который называет себя очевидцем. Однако на деле он — американский гражданин, ещё не так давно активно распространявший пропаганду «Джабхат ан-Нусры».

  • Билал Абдул Карим
  • Facebook

Наряду с ним «достоверным источником» событий, происходивших в восточном Алеппо, западным СМИ служила и семилетняя девочка Бана Алабед. В блоге Twitter, который девочка вела якобы сама, на безукоризненном английском взывали к помощи и писали о грядущем геноциде, который «неминуемо случится» с приходом российских войск и сил Асада.

  • Бана со своей мамой Фатимой во время интервью агентству Reuters в Анкаре
  • Reuters

Пользователи сети тогда не преминули обрушиться на Бану с едкими шутками: семилетняя девочка ведёт страничку, а значит, имеет некий гаджет и доступ к интернету — и это в оккупированном на тот момент террористами Алеппо, где якобы имели место голод и эпидемия.

Ещё один сомнительный персонаж, заявления которого в западных СМИ воспринимали как истину, — «сирийский правозащитник» Рами Абдул-Рахман, он же Осама Сулейман из Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. Вот только организация базируется в Лондоне, а Рами-Осама — единственный её сотрудник. Однако этот факт нисколько не мешал международным вещателям приглашать его к себе на эфиры и брать экспертные комментарии.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. 

 

Самые свежие новости России и мира на нашей странице в Facebook
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119