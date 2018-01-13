Радикальный «репортёр»: как западные журналисты записывают в «коллеги» исламских экстремистов

Глава ливанского бюро The Washington Post Лиз Слай разместила на своей страничке в Twitter пост, где называет экстремиста Тахера аль-Омара «сирийским журналистом». Она подчёркивает, что Омар и его коллеги «очень храбрые», так как ведут репортаж прямо из зоны военных действий. На вопрос RT, можно ли считать её твит поддержкой пособников «Аль-Каиды»*, сотрудница одного из главных в США общественно-политических изданий ответила, что таким образом только хотела отдать должное мужеству этого человека. Между тем подобное благосклонное внимание в соцсетях к противникам действующей сирийской власти стало уже устоявшимся трендом среди американских журналистов и блогеров. Об избирательном доверии и «надёжных» источниках информации западных СМИ — в материале RT.

Ведущие западные СМИ не раз уличались в том, что освещают в Сирии только те события, которые связаны с силами, противостоящими официальному Дамаску. При этом в погоне за подтверждениями «очевидцев» вещательные компании зачастую не утруждают себя анализом достоверности не только получаемой информации, но и самих источников.

Так, большой резонанс получили, в частности, растиражированные ими истории про семилетнюю девочку Бану Алабед, которая рассказывала в Twitter о неминуемом «геноциде», если правительственные войска возьмут Алеппо. Критические отклики вызывали и восхваления скандальной организации «Белые каски», о который местные жители отзываются как о пособнике террористов.

Жертвой собственной невнимательности и неразборчивости в этот раз стала сотрудница The Washington Post Лиз Слай. В своём Twitter она репостнула репортаж «сирийского журналиста», похвалив его за «храбрость», проявленную в условиях, когда вокруг разрываются снаряды.

«Этому сирийскому журналисту, стоящему на открытом пространстве в то время, как бомбы взрываются вокруг него, очень повезло, что он остался в живых. Ни бронежилета, ни каски. Его даже едва слышно за взрывами. Он и его коллеги невероятно смелы», — написала Слай.

This Syrian journalist, standing in an open field while bombs explode all around him, is very lucky to be alive. No flak jacket or helmet. You can barely hear him above the explosions. He and his colleagues are very brave. https://t.co/UmMH7mtYU1 — Liz Sly (@LizSly) January 11, 2018

Во имя исламистов

Между тем, как выяснилось, бравый репортёр по имени Тахер аль-Омар оказался приверженцем боевиков, освещающим события в Сирии с их позиции. Известный более как Абу Омар, он в 2016 году брал интервью у исламистов из формирования «Джунд аль-Акса», которая воевала и на стороне «Исламского государства»**, и на стороне «Джабхат ан-Нусры»***.

Abu Omar w/Jund Al-Aqsa 2day.Terrified of Russian bombing,keeps saying Allahu Akbar& looking around nervously😂#Syriapic.twitter.com/DHCwDuXQs5 — Walid (@walid970721) September 1, 2016

Помимо этого, боевик встречался с шейхом «Джабхад ан-Нусры» Абдуллой аль-Мухайсини, на которого ранее США наложили санкции из-за подозрений в связях с «Аль-Каидой».

Абдулла аль-Мухайсини (слева) и Абу Омар

Twitter

На своей же страничке в Twitter он отмечает успехи «братьев по оружию». В частности, в августе прошлого года экстремист одобрительно оценил атаку ИГ на шиитское ополчение на границе Сирии и Ирака.

«Шиитское ополчение превратилось в фарш на сирийско-иракской границе. Пять заминированных автомобилей ИГ (взорвались. — RT). Траурный вой продолжается. Вот теперь я доволен», — писал Абу Омар.

«Просто оценила»

RT обратился за разъяснениями к сотруднице The Washington Post. Однако Лиз Слай поспешила откреститься от своих похвал Абу Омару. По её словам, она всего лишь оценила храбрость экстремиста.

«Я не согласна с тем, что похвалила журналиста и его работу. Я указала лишь на то, что это мужественно — стоять в открытом поле и продолжать говорить, пока вокруг тебя всё взрывается», — говорится в комментарии Слай RT.

С ней отчасти согласились и пользователи социальных сетей, подчеркнув при этом, что, несмотря на его «мужество», Абу Омар всё равно остаётся исламистским пропагандистом.

«Определённо то, что он делает, опасно и требует выдержки. Но называть его журналистом можно с натяжкой. Он работает на так называемое телевидение Свободной сирийской армии, которое является пропагандистским каналом «Тахрир аш-Шам». До этого он был медийным представителем аль-Мухайсини (который в американском списке террористов)», — написала журналистка из АОЭ Дженан Мусса.

Definitely dangerous what he is doing and needs a lot of guts. But it's a stretch to call him a journalist. He is with a tv called 'Free syrian army tv' which is an HTS propaganda channel. Before that, he was the media man of Muhesini (who is on the US terror list). — Jenan Moussa (@jenanmoussa) January 11, 2018

«Его имя Муса аль-Омар. Обрати внимание на его связи с «Аль-Каидой» и другими террористами-джихадистами. И удали свой твит, чтобы сохранить свою репутацию», — посоветовал Тони Гандальфини.

Примечательно, что репост Лиз Слай сделала со страницы пользователя, который выкладывает в Twitter новости об «успехах» не только оппозиционных Дамаску сил, но и группировок боевиков, таких как «Джейш аль-Изза» и «Джейш аль-Наср».

Эфир всё стерпит

Вместе с тем сотрудница WP не одинока в своих просчётах с «сирийскими журналистами». В частности, CNN как доказательство ужасов в Алеппо использовала видео некоего Билала Абдул Карима, который называет себя очевидцем. Однако на деле он — американский гражданин, ещё не так давно активно распространявший пропаганду «Джабхат ан-Нусры».

Билал Абдул Карим

Facebook

Наряду с ним «достоверным источником» событий, происходивших в восточном Алеппо, западным СМИ служила и семилетняя девочка Бана Алабед. В блоге Twitter, который девочка вела якобы сама, на безукоризненном английском взывали к помощи и писали о грядущем геноциде, который «неминуемо случится» с приходом российских войск и сил Асада.

Бана со своей мамой Фатимой во время интервью агентству Reuters в Анкаре

Reuters

Пользователи сети тогда не преминули обрушиться на Бану с едкими шутками: семилетняя девочка ведёт страничку, а значит, имеет некий гаджет и доступ к интернету — и это в оккупированном на тот момент террористами Алеппо, где якобы имели место голод и эпидемия.

Ещё один сомнительный персонаж, заявления которого в западных СМИ воспринимали как истину, — «сирийский правозащитник» Рами Абдул-Рахман, он же Осама Сулейман из Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. Вот только организация базируется в Лондоне, а Рами-Осама — единственный её сотрудник. Однако этот факт нисколько не мешал международным вещателям приглашать его к себе на эфиры и брать экспертные комментарии.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.