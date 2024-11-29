«Доказали, что могут доносить объективную информацию»: Лавров — о причинах гонений на RT и Sputnik в странах Запада

В Москве состоялся седьмой посольский круглый стол по урегулированию ситуации вокруг Украины. Тема заседания — «Украинский кризис: глобальное информационное пространство». Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об изменениях в глобальной информационной среде в условиях конфликта, а также поделился российскими оценками происходящего на Украине. RT вёл прямую трансляцию.