«Отражает не столько воинственный настрой, сколько истерику»: Лавров — о намерении Запада нанести поражение России

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке дня. Министр беседовал с главным редактором телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян, главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Романом Бабаяном и главным редактором и генеральным директором издательского дома «Комсомольская правда» Олесей Носовой. RT вёл прямую трансляцию.