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Мария Захарова проводит брифинг

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова проводит брифинг, посвящённый актуальным вопросам внешней политики. RT ведёт прямую трансляцию.

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