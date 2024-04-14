RT в Telegram
Подпишись

Иран запустил баллистические ракеты и БПЛА по Израилю

Иран подтвердил запуск БПЛА и ракет в сторону Израиля

Короткая ссылка
Антон Кузнецов
Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил, что запустил в сторону Израиля десятки беспилотников и ракет. Об этом сообщают местные СМИ. В ЦАХАЛ заявили, что система ПВО и вооружённые силы страны приведены в повышенную готовность.
Иран запустил баллистические ракеты и БПЛА по Израилю
  • Gettyimages.ru
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 14 апреля 2024

    Корреспондент RT заснял работу ПВО в Тель-Авиве.

  • Истребители британских ВВС на Ближнем Востоке будут сбивать запускаемые Ираном беспилотники и ракеты, заявили в Минобороны Великобритании.

  • СМИ сообщают, что в Иерусалиме был слышен взрыв.

  • Израиль планирует запросить срочное заседание Совбеза ООН, сообщил РИА Новости израильский постпред 

  • В постпредстве Израиля при ООН заявили, что США должны держаться подальше от конфликта Тегерана и Тель-Авива.

  • Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Тегеран выполнит посадку в Махачкале, сообщили в авиакомпании. Обратный рейс из Тегерана отменён.

  • Израиль глушит сигналы GPS в ряде регионов страны, чтобы сорвать атаку иранских БПЛА. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

  • «Хезболла» сообщает об ударах ракетами по Голанским высотам.

  • Росавиация сообщила о приостановке рейсов российских авиакомпаний в Иорданию, Израиль и Ирак.

    «Рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений», — говорится в сообщении.

  • «Израиль готовится к нескольким дням столкновений с Ираном, ожидаются ответные меры», — сообщает радио Kan.

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить