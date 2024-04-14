Иран запустил баллистические ракеты и БПЛА по Израилю
Иран подтвердил запуск БПЛА и ракет в сторону Израиля
- Gettyimages.ru
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14 апреля 2024
Корреспондент RT заснял работу ПВО в Тель-Авиве.
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Истребители британских ВВС на Ближнем Востоке будут сбивать запускаемые Ираном беспилотники и ракеты, заявили в Минобороны Великобритании.
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СМИ сообщают, что в Иерусалиме был слышен взрыв.
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Израиль планирует запросить срочное заседание Совбеза ООН, сообщил РИА Новости израильский постпред
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В постпредстве Израиля при ООН заявили, что США должны держаться подальше от конфликта Тегерана и Тель-Авива.
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Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Тегеран выполнит посадку в Махачкале, сообщили в авиакомпании. Обратный рейс из Тегерана отменён.
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Израиль глушит сигналы GPS в ряде регионов страны, чтобы сорвать атаку иранских БПЛА. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
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«Хезболла» сообщает об ударах ракетами по Голанским высотам.
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Росавиация сообщила о приостановке рейсов российских авиакомпаний в Иорданию, Израиль и Ирак.
«Рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений», — говорится в сообщении.
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«Израиль готовится к нескольким дням столкновений с Ираном, ожидаются ответные меры», — сообщает радио Kan.