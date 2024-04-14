Иран запустил баллистические ракеты и БПЛА по Израилю

Иран подтвердил запуск БПЛА и ракет в сторону Израиля

Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил, что запустил в сторону Израиля десятки беспилотников и ракет. Об этом сообщают местные СМИ. В ЦАХАЛ заявили, что система ПВО и вооружённые силы страны приведены в повышенную готовность.

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