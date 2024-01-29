«Унифицировано законодательство, сформированы основы общего экономического пространства»: Путин — о Союзном государстве

Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко приняли участие в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства. Лидеры подвели итоги выполнения документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы», а также утвердили аналогичный документ на очередной трёхлетний период. RT вёл прямую трансляцию.