«Этому аспекту уделяется большое внимание»: Лавров — о защите торгово-экономических связей России от диктата США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто провели переговоры в Москве. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили противодействие санкционному давлению Запада, перспективы развития стратегического партнёрства, а также острые темы международной повестки. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.