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Захват заложников и удары с воздуха: как развивается конфликт в Израиле и секторе Газа

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Антон Кузнецов
Израильская авиация нанесла авиаудары по двум многоэтажным домам в секторе Газа. ВС страны сообщают, что здания использовались боевым крылом движения ХАМАС. Армия Израиля переведена в состояние боевой готовности после проникновения палестинского движения из сектора Газа в приграничные районы страны. По последним данным, в результате обострения конфликта погибли более 200 человек.
Захват заложников и удары с воздуха: как развивается конфликт в Израиле и секторе Газа
  • AP
  • © Fatima Shbair
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  • 07 октября 2023

    Нетаньяху заявил, что Армия Израиля задействует всю свою мощь против движения ХАМАС.

    «Всё правительство поддерживает моё решение. Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС. Мы отомстим с огромной мощью за этот чёрный день для Израиля», — цитирует Нетаньяху ТАСС.

  • Авиакомпания Red Wings объявила о сокращении программы полётов в Израиль. Ранее рейсы в страну отменили или перенесли ряд иностранных компаний.

  • В Армии Израиля заявили, что вернули контроль над большинством приграничных населённых пунктов.

  • Нетаньяху призвал жителей сектора Газа покинуть места, где прячутся вооружённые палестинцы.

  • Министр обороны Израиля ввёл особое положение на всей территории страны.

  • Данных о пострадавших при обстрелах Израиля россиянах нет, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Соловьёв LIVE».

    «Нет таких сообщений о нанесённом вреде здоровью или, не дай бог, о потерянных жизнях наших граждан», — приводит его слова ТАСС.

  • По данным палестинского Минздрава, в результате ударов по сектору Газа погибли 232 человека, ранения получили 1697.

  • Последствия ударов по Израилю и сектору Газа

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  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Египта Самехом Шукри. Стороны обсудили обострение палестино-израильского конфликта.

    «Главы внешнеполитических ведомств выразили глубокую озабоченность в связи с резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, которое уже привело к многочисленным жертвам, в том числе среди гражданского населения. При этом министры были едины в том, что необходимо незамедлительно прекратить боевые действия и наладить палестино-израильский переговорный процесс в соответствии с нормами международного права и имеющимися решениями ООН и её Совета Безопасности», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

  • В ХАМАС заявили, что выпускают по Тель-Авиву 150 ракет в ответ на обстрел со стороны Израиля.

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