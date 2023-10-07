Захват заложников и удары с воздуха: как развивается конфликт в Израиле и секторе Газа

Израильская авиация нанесла авиаудары по двум многоэтажным домам в секторе Газа. ВС страны сообщают, что здания использовались боевым крылом движения ХАМАС. Армия Израиля переведена в состояние боевой готовности после проникновения палестинского движения из сектора Газа в приграничные районы страны. По последним данным, в результате обострения конфликта погибли более 200 человек.

AP

© Fatima Shbair