«Пример честного служения Отечеству»: Лавров — о принципиальной гражданской позиции поэта Фёдора Тютчева

В среду, 27 сентября, состоялась первая встреча цикла литературно-музыкальных вечеров «Литературная гостиная: послы русской культуры» для иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в РФ. Мероприятие, посвящённое 220-летию со дня рождения поэта и дипломата Фёдора Тютчева, открыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. RT вёл прямую трансляцию.