«Сбалансированная, объективная позиция»: Лавров — об оценке происходящего на Украине со стороны Мьянмы

Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Мьянмы Тан Свей провели переговоры в Москве. Дипломаты обсудили состояние и перспективы продвижения всего комплекса двусторонних связей, включая политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны и безопасности, гуманитарные контакты. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам переговоров.