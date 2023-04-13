«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: слитые документы Пентагона | электронные повестки | цифровой рубль

Короткая ссылка
RT
В сегодняшнем выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим, что Пентагон расследует утечку секретных документов о конфликте на Украине с описанием состояния Вооружённых сил Украины. Также на этой неделе Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных, предусматривающий раздачу электронных повесток и санкции за уклонение после выдачи повестки. Кроме того, в России появится третий вид национальной валюты — цифровой рубль.

Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить