«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: слитые документы Пентагона | электронные повестки | цифровой рубль

В сегодняшнем выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим, что Пентагон расследует утечку секретных документов о конфликте на Украине с описанием состояния Вооружённых сил Украины. Также на этой неделе Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных, предусматривающий раздачу электронных повесток и санкции за уклонение после выдачи повестки. Кроме того, в России появится третий вид национальной валюты — цифровой рубль.