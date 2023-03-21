Переговоры лидеров России и Китая в узком составе

Во вторник, 21 марта, в Москве проходят переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Намечено два раунда переговоров. На встречу в узком составе делегаций приглашены зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов и помощник президента РФ Юрий Ушаков. RT вёл трансляцию.