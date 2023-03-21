Узнать больше

Переговоры лидеров России и Китая в узком составе

Короткая ссылка
RT
Во вторник, 21 марта, в Москве проходят переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Намечено два раунда переговоров. На встречу в узком составе делегаций приглашены зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов и помощник президента РФ Юрий Ушаков. RT вёл трансляцию.

Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить