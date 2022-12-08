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«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Бут вернулся домой | признание Меркель | «Дождя» не будет

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RT
В сегодняшнем выпуске стрима обсудим возвращение домой осуждённого в США россиянина Виктора Бута, которого обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер. Также поговорим о признании бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что Минские соглашения были лишь способом выиграть время для Киева. Тем временем в Прибалтике выставили за дверь телеканал «Дождь»* после высказывания ведущего, который говорил о трудностях с экипировкой мобилизованных россиян.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

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