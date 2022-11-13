На улице Истикляль: при взрыве в центре Стамбула погибли по меньшей мере четыре человека

В воскресенье, 13 ноября, в центре Стамбула произошёл взрыв. Погибли по меньшей мере четыре человека, ещё 38 пострадали. Полиция перекрыла проход к месту происшествия, осуществляется эвакуация. Причина инцидента пока неясна.

© Кадр: видео очевидца