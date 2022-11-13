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На улице Истикляль: при взрыве в центре Стамбула погибли по меньшей мере четыре человека

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Роман Шимаев
В воскресенье, 13 ноября, в центре Стамбула произошёл взрыв. Погибли по меньшей мере четыре человека, ещё 38 пострадали. Полиция перекрыла проход к месту происшествия, осуществляется эвакуация. Причина инцидента пока неясна.
На улице Истикляль: при взрыве в центре Стамбула погибли по меньшей мере четыре человека
  • © Кадр: видео очевидца
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  • 13 ноября 2022

    Генконсульство РФ в Турции на данный момент не получало информации о пострадавших россиянах при взрыве в Стамбуле, передаёт РИА Новости.

  • Четыре человека погибли, 38 пострадали в результате взрыва, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.

  • Власти Турции ввели временный запрет на публикацию новостей о взрыве в Стамбуле. Такое решение принято, чтобы пресечь панику у горожан и туристов.

  • Генеральная прокуратура Стамбула начала расследование дела о теракте по факту взрыва на улице Истикляль, пишет Yeni Şafak.

  • Власти Турции запретили телеканалам вести трансляцию с места взрыва, произошедшего на туристической улице Истикляль в центре Стамбула, передаёт РИА Новости.

  • Правоохранительные органы Турции в настоящее время не располагают данными о национальности жертв взрыва в Стамбуле, передаёт ТАСС.

  • Турецкие правоохранители рассматривают версию теракта после взрыва в центре Стамбула, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

  • Портал Arab News сообщает уже о пяти погибших и 36 пострадавших.

    Губернатор Стамбула Али Ерликая подтвердил, что в результате взрыва есть жертвы.

    «Сегодня примерно в 16:20 (совпадает с мск) в районе Бейоглу на улице Истикляль произошёл взрыв. На место происшествия были направлены команды полиции, здравоохранения, пожарной охраны и AFAD (ЧС). Есть жертвы и раненые. Информация о развитии событий будет доводиться до сведения общественности», — цитирует его РИА Новости.

  • Турецкое издание Yeni Şafak пишет, что пострадали как минимум 11 человек.

  • Полиция перекрыла входы и выходы с улицы Истикляль после взрыва, сообщил очевидец.

    «Полиция постепенно эвакуирует жителей близлежащих улиц. Раненых доставляют в пункт первой помощи», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

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