«Методика у немцев с 1933-го особо не изменилась»: рэпер Schokk — о преследовании в ФРГ и политическом убежище в России

Гражданин Германии Дмитрий Гинтер, известный под сценическим псевдонимом Shokk, обратился с открытым письмом в администрацию президента России с просьбой предоставить ему политическое убежище. По словам рэпера, после жалоб на его твиты с поддержкой Вооружённых сил РФ он столкнулся с травлей в соцсетях. Кроме того, управление уголовной полиции Саксонии завело против него дело. В интервью RT Гинтер поделился подробностями ситуации.

Русскоязычный рэпер из Германии Дмитрий Гинтер, также известный под псевдонимами Shokk, Ya и Дима Бамберг, обратился с открытым письмом в администрацию президента РФ с просьбой предоставить ему политическое убежище.

«За мою публичную пророссийскую позицию и поддержку СВО на меня было заведено уголовное дело в Германии. Будучи гражданином Германии, я больше не могу туда вернуться. Я публично поддерживал Россию и в 2014 году, и это стоило мне карьеры. Сегодня мне угрожает реальный срок и, я уверен, показательный публичный трибунал в немецких СМИ», — написал 41-летний Гинтер в своём Telegram-канале.

Гинтер родился в городе Октябрьск Казахской ССР. В 1990-е годы его семья переехала на постоянное место жительства в Германию. После начала спецоперации Гинтер принял решение приехать в Россию. Он активно поддерживает в соцсетях проведение СВО и российских военных. RT поговорил с артистом о его жизни в ФРГ, отношении к русскоязычному населению со стороны местных жителей и о преследовании со стороны немецких правоохранительных органов.

«Прилетело за твит»

— Дмитрий, расскажите о ситуации, с которой вы столкнулись. Приходили ли вам ранее уведомления о возбуждении дел по какой-либо статье?

— Мне не приходили, потому что я уехал из Германии в Россию в мае. Думаю, если бы я остался в Берлине и продолжал открыто высказывать своё мнение, мне бы давно уже что-нибудь пришло, как, например, моему близкому другу Ване из Бремена. К нему пришли полицейские и отдали приглашение в суд за ношение футболки с буквой «Z». Я тогда уже удивился: неужели им больше делать нечего?

Меня это коснулось совсем недавно. У меня была словесная перепалка в соцсетях с представителями либеральной общественности в России, сотрудниками BBC и «Медиазоны»*. Они пожаловались на мои твиты, и спустя несколько часов верифицированный Twitter-аккаунт полиции Германии сообщил, что зафиксировал все мои сообщения в соцсети и отправил их в следственные органы.

— Почему вы решили, что именно они на вас пожаловались в правоохранительные органы Германии?

— Можно посмотреть в Twitter. Там был опубликован призыв: давайте стучать на этот аккаунт. Поэтому 100%, что полиция обратила на меня внимание именно по наводке.

— Как вы считаете, что именно в ваших постах привлекло внимание либеральной общественности и немецких властей?

— Началось с того, что я написал у себя в аккаунте, который после этого заблокировали: «Слава России за достижения в развитии космоса, исследования Северного Ледовитого океана, победу над фашизмом и Наполеоном» и так далее. Я могу перечислить десять причин, за что я могу сказать «слава России». Назовите мне, пожалуйста, хоть одну причину, за что я могу сказать то же самое об Украине.

Спустя час удалили мой Instagram**. В Twitter меня спрашивали: «Почему же ты не на фронте?» На что я ответил: «Я как гражданин Германии там быть и не могу. Но это не мешает мне поддерживать Россию, поддерживать ребят, которые воюют сейчас, среди которых много моих слушателей». И сказал, что на данный момент я полезней, поддерживая ребят финансово и морально. За этот твит мне и «прилетело» от полиции Германии.

«Не повторяйте ошибок ваших дедушек»

— Известны ли вам аналогичные случаи преследования в Германии? Изменилось ли там отношение к русским в последнее время, по вашим ощущениям?

— Со стороны жителей Германии, неважно, немцев или мигрантов: арабов, турков, итальянцев, греков, отношение никак не изменилось. Они прекрасно понимают, что происходит. То есть нет никакой травли русских со стороны местного населения. Это я знаю точно, потому что ни об одном таком случае не слышал. Но вот со стороны правоохранительных органов, СМИ и чиновников — да, постоянно. Самый известный случай — в Мюнхене девушка снимала в TikTok, как танцевала, обмотавшись российским флагом. За это её арестовали. И за всю её блогерскую деятельность ей грозит до десяти лет. Это, наверное, самый громкий случай.

— Что будете делать, если Россия не предоставит вам политическое убежище?

— Я уверен, что Россия всё-таки предоставит мне политическое убежище. А если нет — вернусь в Германию, сяду в тюрьму. Что мне ещё остается делать? Жить в другой стране — не могу себе этого представить. Я родился в Казахстане, вырос в Германии. Много где пожил: во Франции, в Англии. Поэтому, если меня Россия не примет, что маловероятно, я вернусь в Германию. И приму свою судьбу.

— Какой статьёй квалифицируется преступление, по которому вам грозят тюрьмой в Германии?

— Это называется «Одобрение военных преступлений» и «Ношение или применение террористической символики, символики террористической организации».

Например, буква «Z», буква «V» приравнивается к символике террористических организаций, а любое пророссийское высказывание расценивается как одобрение военных преступлений. С такой формулировкой выписывают людям большие штрафы: 500, 600, 800 евро. Второй раз штрафы увеличивают. В третий раз это может быть уже условный срок, а если человек продолжит высказывать свою позицию, это может кончиться тюрьмой.

В большинстве случаев мы даже не слышим о таких штрафах, потому что не у всех людей есть раскрученные соцсети, в которых они могут о них заявить. Люди просто пишут какое-то свое мнение в интернете и получают за это. При этом знают о таком штрафе только непосредственно их близкие. Но я думаю, что таких случаев немало.

— Вы ожидали, что правоохранительные органы Германии могут привлечь вас к ответственности за посты в соцсетях?

— Конечно, я был уверен, что рано или поздно мне это обернётся. Это логично. Я уехал из Германии в мае, понимая, что либо я буду здесь сидеть и помалкивать, либо у меня будут большие проблемы.

Дошло до того, что мне начали угрожать в личку. Кто-то слил мой домашний адрес, он летал по всем украинским Telegram-каналам. И даже у меня в комментариях писали: это адрес человека, найдите, пожалуйста, убейте его, пробейте ему башку и так далее. Началось всё с этого, и преследование со стороны правоохранительных органов было уже вопросом времени. Методика у немцев с 1933 года особо не изменилась.

— Есть ли что-то, что вы бы хотели сказать немецким властям сейчас?

— Не повторяйте ошибок ваших дедушек.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 29.09.2021.

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