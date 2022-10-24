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«Есть живой интерес не допустить подобной жуткой провокации»: Лавров — о вероятности создания Киевом «грязной бомбы»

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RT
Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрагим Таха провели переговоры в Москве. В ходе встречи обсуждались различные аспекты двустороннего взаимодействия между Россией и ОИС. Также состоялся обмен мнениями об обострившейся международной ситуации. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.

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