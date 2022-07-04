«Будем оценивать с точки зрения обеспечения безопасности РФ»: Лавров — о перспективе вступления Финляндии в НАТО

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RT
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл в Москве переговоры с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа. Дипломаты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, перспективы углубления взаимовыгодного сотрудничества по ряду направлений, а также шаги по укреплению внешнеполитической координации двух стран. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.

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