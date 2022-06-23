«Эта затея противоречит всему историческому процессу»: Лавров указал на желание США обеспечить себе вечное доминирование

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках визита в Тегеран провёл встречу со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и текущую ситуацию на Украине. RT вёл прямую трансляцию совместной пресс-конференции.