«Ни к чему хорошему не приведёт»: Лавров призвал Запад отказаться от потакания милитаристским настроениям Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян провели переговоры в Ереване. Дипломаты обсудили вопросы двусторонних союзнических отношений, расширения взаимодействия Москвы и Еревана в общих интеграционных объединениях ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции по итогам встречи.

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