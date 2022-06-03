«Это мем»: Захарова — о заявлениях главы дипломатии ЕС Борреля

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RT
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит брифинг по текущим вопросам российской внешней политики. RT ведёт прямую трансляцию.

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