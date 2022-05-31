«На основе диктата»: Лавров — о выстраивании Западом диалога с Россией

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RT
Во вторник, 31 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с председателем Совета министров, наследным принцем Бахрейна Сальманом Бен Хамадом Аль Халифой. В ходе встречи они обсудили перспективы торгово-экономических отношений двух стран, проблемы безопасности на Ближнем Востоке и Севере Африки, а также ситуацию на Украине. RT ведёт прямую трансляцию совместного пресс-подхода по итогам встречи.

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