«На основе диктата»: Лавров — о выстраивании Западом диалога с Россией

Во вторник, 31 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с председателем Совета министров, наследным принцем Бахрейна Сальманом Бен Хамадом Аль Халифой. В ходе встречи они обсудили перспективы торгово-экономических отношений двух стран, проблемы безопасности на Ближнем Востоке и Севере Африки, а также ситуацию на Украине. RT ведёт прямую трансляцию совместного пресс-подхода по итогам встречи.