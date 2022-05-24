«Противодействие диктатуре либерализма»: Захарова — о контексте отношений РФ и Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а также гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв принимают участие в международном форуме «Новые смыслы новой реальности». Участники дискуссии обсудят острые проблемы современного мира, такие как борьба с неонацизмом, информационными войнами и двойными стандартами в контексте прав человека. RT ведёт прямую трансляцию.