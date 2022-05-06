В Латвии заявили, что у ВСУ есть возможность «нанести удар по Крымскому мосту» 9 мая

Представитель Вооружённых сил Латвии Янис Слайдиньш сообщил, что появилась информация, согласно которой Украина 9 мая «планирует нанести удар по Крымскому мосту». По его словам, у Киева «есть такая возможность».

«Это очень интересно, появилась информация, что 9 мая Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. Такую возможность надо иметь в виду, поскольку после поставок от западных стран у Украины есть возможность нанести удар по этому очень стратегически важному мосту», — сказал Слайдиньш в эфире Латвийского радио, его цитирует РИА Новости.

По его словам, через мост «прибывает снабжение для южного направления вооружённых сил».

Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Украины Данилов заявил о намерении Украины нанести ракетный удар по Крымскому мосту. При этом он не смог уточнить, есть ли у Киева вооружение, которое позволит это сделать.

В Кремле назвали такое заявление «анонсированием возможного террористического акта».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также прокомментировал угрозы Данилова: «Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью».