Из Донбасса эвакуировали более 300 жителей в Пензенскую область

Короткая ссылка
С территорий Донецкой и Луганской народных республик в Пензенскую область 5 мая было эвакуировано 315 человек.
Из Донбасса эвакуировали более 300 жителей в Пензенскую область
  • AP

Об этом информирует ИА REGNUM со ссылкой на заявление пресс-службы регионального правительства.

Как сообщается, прибывших встречал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он заверил, что эвакуированным жителям будет оказана вся необходимая помощь.

Отмечается, что для жителей Донбасса подготовили пункты временного размещения. 

Всего из Донбасса в Пензенскую область эвакуировали более 2 тыс. человек.

Ранее сообщалось об открытии дополнительных пунктов временного размещения в Удмуртии.


Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить