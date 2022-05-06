Из Донбасса эвакуировали более 300 жителей в Пензенскую область

С территорий Донецкой и Луганской народных республик в Пензенскую область 5 мая было эвакуировано 315 человек.

Об этом информирует ИА REGNUM со ссылкой на заявление пресс-службы регионального правительства.

Как сообщается, прибывших встречал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Он заверил, что эвакуированным жителям будет оказана вся необходимая помощь.

Отмечается, что для жителей Донбасса подготовили пункты временного размещения.

Всего из Донбасса в Пензенскую область эвакуировали более 2 тыс. человек.

Ранее сообщалось об открытии дополнительных пунктов временного размещения в Удмуртии.





