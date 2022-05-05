Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника
  • РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты три беспилотных летательных аппарата над населёнными пунктами Малая Камышеваха Харьковской области, Северск Луганской Народной Республики, а также в районе острова Змеиный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2», — заявил Конашенков.

Всего с начала проведения спецоперации российские военные поразили 149 самолётов, 112 вертолётов и 729 беспилотных летательных аппаратов ВС Украины.

Ранее стало известно, что российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских самолёта.

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