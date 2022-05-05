Минобороны: российская авиация уничтожила 45 военных объектов Украины

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Авиация ВКС России уничтожила 45 военных объектов Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны: российская авиация уничтожила 45 военных объектов Украины
  • РИА Новости

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 45 военных объектов Украины», — заявил Конашенков.

В частности, были уничтожены два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки в ЛНР.

Ранее стало известно, что российскими средствами противовоздушной обороны сбито в воздухе три украинских самолёта.

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