В ДНР сообщили о повреждении медучреждений и жилых домов в Ясиноватой из-за обстрела ВСУ

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В результате артиллерийского удара по Ясиноватой со стороны украинских военных были повреждены медучреждения и многоквартирные дома. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
В ДНР сообщили о повреждении медучреждений и жилых домов в Ясиноватой из-за обстрела ВСУ
  • AP

«В результате обстрела повреждения получили целый ряд многоквартирных домов в микрорайоне Зорька, по улице Школьной и Орджоникидзе. Украинские снаряды повредили и медучреждения в Ясиноватой на улицах Молодёжной и Школьной», — говорится в сообщении.

Также повреждения получили десятки частных жилых домов.

По данным ведомства, в результате обстрела у всех зданий были разрушены кровля и стены, а также выбиты окна.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские войска обстреляли населённый пункт Голубовское.

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