В ДНР сообщили о повреждении медучреждений и жилых домов в Ясиноватой из-за обстрела ВСУ
- AP
«В результате обстрела повреждения получили целый ряд многоквартирных домов в микрорайоне Зорька, по улице Школьной и Орджоникидзе. Украинские снаряды повредили и медучреждения в Ясиноватой на улицах Молодёжной и Школьной», — говорится в сообщении.
Также повреждения получили десятки частных жилых домов.
По данным ведомства, в результате обстрела у всех зданий были разрушены кровля и стены, а также выбиты окна.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские войска обстреляли населённый пункт Голубовское.