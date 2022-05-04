В Минобороны России заявили об уничтожении ещё трёх украинских складов с боеприпасами
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«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены четыре артиллерийские батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирной Долины, Бахмутской и Ташковки», — сказал он.
Также, по его словам, ракетами были уничтожены 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а в районе населённого пункта Попасная ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.
Ранее Конашенков заявил, что российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.