Экс-премьер Белоруссии Чигирь выразил соболезнования в связи со смертью Шушкевича
- РИА Новости
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«Преданный Белоруссии человек, сделал очень многое, жаль, очень жаль. Я знал, что ему плохо, что он болеет. Земля ему пухом, царствие небесное, великолепный человек», — заявил Чигирь в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
В конце апреля Шушкевич попал в реанимацию из-за последствий перенесённого коронавируса, вскоре его оттуда выписали.
Шушкевич — один из подписантов Беловежских соглашений, констатировавших распад СССР и создание СНГ.