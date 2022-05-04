Экс-премьер Белоруссии Чигирь выразил соболезнования в связи со смертью Шушкевича

Михаил Чигирь, занимавший пост премьер-министра Белоруссии с 1994 по 1996 год, выразил соболезнования в связи со смертью бывшего председателя Верховного совета республики Станислава Шушкевича.

«Преданный Белоруссии человек, сделал очень многое, жаль, очень жаль. Я знал, что ему плохо, что он болеет. Земля ему пухом, царствие небесное, великолепный человек», — заявил Чигирь в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В конце апреля Шушкевич попал в реанимацию из-за последствий перенесённого коронавируса, вскоре его оттуда выписали.

Шушкевич — один из подписантов Беловежских соглашений, констатировавших распад СССР и создание СНГ.

Он скончался в возрасте 87 лет.