Экс-премьер Белоруссии Чигирь выразил соболезнования в связи со смертью Шушкевича

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Михаил Чигирь, занимавший пост премьер-министра Белоруссии с 1994 по 1996 год, выразил соболезнования в связи со смертью бывшего председателя Верховного совета республики Станислава Шушкевича.
Экс-премьер Белоруссии Чигирь выразил соболезнования в связи со смертью Шушкевича
  • РИА Новости
  • © Юрий Абрамочкин

«Преданный Белоруссии человек, сделал очень многое, жаль, очень жаль. Я знал, что ему плохо, что он болеет. Земля ему пухом, царствие небесное, великолепный человек», — заявил Чигирь в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В конце апреля Шушкевич попал в реанимацию из-за последствий перенесённого коронавируса, вскоре его оттуда выписали.

Шушкевич — один из подписантов Беловежских соглашений, констатировавших распад СССР и создание СНГ.

Он скончался в возрасте 87 лет.

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