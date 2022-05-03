Российские военные провели три гуманитарные акции в ДНР и Херсонской области

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Российские военные провели три гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Российские военные провели три гуманитарные акции в ДНР и Херсонской области
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает ТАСС.

«За истёкшие сутки проведены три гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 87 т гуманитарной помощи», — отметил Мизинцев.

Он добавил, что во вторник, 3 мая, организовано пять гуманитарных акций в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых жителям передаётся 195 т предметов первой необходимости и продуктов питания.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Донецк прибыли ещё две фуры с гуманитарной помощью из Московской области. Груз собран в рамках акции «Доброе дело».

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