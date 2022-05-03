Украинские войска выпустили более 100 снарядов и мин по ДНР

В Народной милиции ДНР заявили, что украинские войска 3 мая выпустили более 100 снарядов и мин по территории республики.

«С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

В сообщении отмечается, что под обстрелы попали районы восьми населённых пунктов в ДНР.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что украинские войска обстреляли Донецк ракетами из «Града».