Украинские войска выпустили более 100 снарядов и мин по ДНР
- AFP
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«С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм миномётов», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
В сообщении отмечается, что под обстрелы попали районы восьми населённых пунктов в ДНР.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что украинские войска обстреляли Донецк ракетами из «Града».