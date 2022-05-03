Полиция Еревана разблокировала улицы столицы

Полиция Еревана заявила, что разблокировала все улицы столицы, которые были перекрыты участниками протеста. Автомобильное движение восстановлено.

«Благодаря оперативным и адекватным действиям полиции перекрёстки были быстро открыты, а пробки устранены. На данный момент регулярное движение на улицах столицы восстановлено», — приводит сообщение полиции ТАСС.

По данным ведомства, в разные участки полиции доставлены 70 участников акции протеста за невыполнение законных требований полиции.

Утром 3 мая полиция Армении начала задержания участников протестных акций, которые стали вновь перекрывать улицы и проспекты Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.