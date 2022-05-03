Полиция Еревана разблокировала улицы столицы
- AP
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«Благодаря оперативным и адекватным действиям полиции перекрёстки были быстро открыты, а пробки устранены. На данный момент регулярное движение на улицах столицы восстановлено», — приводит сообщение полиции ТАСС.
По данным ведомства, в разные участки полиции доставлены 70 участников акции протеста за невыполнение законных требований полиции.
Утром 3 мая полиция Армении начала задержания участников протестных акций, которые стали вновь перекрывать улицы и проспекты Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.