Бастрыкин рассказал о ходе следствия по факту разработки биооружия массового поражения на Украине
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Следственный комитет расследует уголовное дело по факту разработки биологического оружия массового поражения на Украине, заявил в эксклюзивном интервью RT глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Финансирование и контроль за этим процессом осуществлялись Министерством обороны США, а также иными связанными с ним организациями, сообщил глава ведомства.

«Анализ полученных документов позволил чётко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков», — заявил Бастрыкин.

Следствием установлено, что с 2005 года объём финансирования Соединёнными Штатами биологических программ на Украине составил более $224 млн.

«США последовательно вели работы по модернизации и переоснащению около трёх десятков научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства Украины, а также ряда санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны Украины», — рассказал Бастрыкин.

По его словам, результаты исследований были вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной военной операции.

Полная версия интервью главы СК Александра Бастрыкина — в материале RT в 10:00.