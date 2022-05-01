Минобороны опубликовало видео ударов российских вертолётов Ка-52 по военным объектам ВСУ
Министерство обороны России опубликовало видео ударов российских вертолётов Ка-52 по военным объектам Вооружённых сил Украины.
Экипажи выполнили пуски ракет с дистанции более 5 км, уничтожив пункт управления националистов и украинскую бронетехнику.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчётов комплексов «Искандер» на Украине.
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