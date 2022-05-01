Минобороны опубликовало видео ударов российских вертолётов Ка-52 по военным объектам ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео ударов российских вертолётов Ка-52 по военным объектам Вооружённых сил Украины.

Экипажи выполнили пуски ракет с дистанции более 5 км, уничтожив пункт управления националистов и украинскую бронетехнику.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчётов комплексов «Искандер» на Украине.