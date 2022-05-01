«Молдовагаз» заявил о поставках газа в страну в штатном режиме

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Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что поставки газа в Молдавию идут в штатном режиме, несмотря на просрочку республикой обязательства согласовать погашение долга перед «Газпромом» до 1 мая.

«Поставки природного газа в Республику Молдавия идут в штатном режиме, согласно условиям контракта с ПАО «Газпром», — написал он в своём Telegram.

Ранее Чебан заявил, что молдавская сторона обратилась к российской компании «Газпром» с просьбой продлить сроки проведения аудита долга.

Позднее сообщалось, что власти Молдавии начали переговоры с российской компанией «Газпром» о продлении срока аудита своего долга за поставленный газ и продолжении его поставок в республику после 1 мая.

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