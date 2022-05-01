В ЛНР заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских военных

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Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что украинские войска за прошедшие сутки шесть раз обстреляли территорию республики.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по пяти населённым пунктам: Первомайск, Дебальцево, Золотое-5, Ирмино и Стаханов — с применением реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» (62 снаряда), артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм (14 снарядов), миномётов 120 мм (пять мин)», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

В результате обстрелов пострадали два мирных жителя, также были повреждены здания, включая школу и детский сад.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле Докучаевска и Еленовки со стороны украинских военных.

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