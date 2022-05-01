В ЛНР заявили о шести обстрелах за сутки со стороны украинских военных
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по пяти населённым пунктам: Первомайск, Дебальцево, Золотое-5, Ирмино и Стаханов — с применением реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» (62 снаряда), артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм (14 снарядов), миномётов 120 мм (пять мин)», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
В результате обстрелов пострадали два мирных жителя, также были повреждены здания, включая школу и детский сад.
Ранее в ДНР сообщили об обстреле Докучаевска и Еленовки со стороны украинских военных.