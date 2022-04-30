Полиция Молдавии установила отправителя фейковых повесток «на мобилизационные учения»

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Полиция Молдавии установила человека, который рассылал гражданам республики фейковые приказы о явке «на мобилизационные учения».

В полиции подчеркнули, что информация о том, что Минобороны Молдавии будет вызывать молодёжь в военные центры для прохождения мобилизационной подготовки, «является недостоверной».

«Полиция отреагировала оперативно и установила человека, который отправлял ложные повестки в военные центры по нескольким адресам на севере страны. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

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