Полиция Молдавии установила отправителя фейковых повесток «на мобилизационные учения»
В полиции подчеркнули, что информация о том, что Минобороны Молдавии будет вызывать молодёжь в военные центры для прохождения мобилизационной подготовки, «является недостоверной».
«Полиция отреагировала оперативно и установила человека, который отправлял ложные повестки в военные центры по нескольким адресам на севере страны. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Ранее в Кремле назвали провокационными заявления украинского советника Алексея Арестовича по поводу Приднестровья.