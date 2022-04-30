Украинские спецслужбы арестовали 51 белорусскую железнодорожную цистерну
- РИА Новости
«Следователи теруправления ГБР Киева инициировали арест 51 железнодорожного вагона-цистерны собственности республики Белоруссия», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что цистерны пересекли границу с Украиной 23 февраля.
Согласно данным ГБР, в цистернах находилось 3 тыс. тонн дизельного топлива.
Ранее Белоруссия приостановила подачу электроэнергии на объекты Чернобыльской атомной электростанции по инициативе Украины.