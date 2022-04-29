В ДНР заявили о гибели мирного жителя в результате обстрела Донецка войсками ВСУ

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о гибели мирного жителя в результате обстрела Донецка войсками ВСУ.

РИА Новости

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила предварительная информация о гибели одного и ранении трёх мирных жителей в результате обстрела ВСУ Петровского района города Донецка», — указывает представительство в своём Telegram-канале. Как заявили в представительстве, поступает также информация о повреждении жилого фонда и объектов гражданской инфраструктуры. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли Донецк снарядами 122 мм.