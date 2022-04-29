СК России проверит заведомо ложное заявление генпрокурора Украины о военных России в Буче
- РИА Новости
«Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела о провокациях в Буче проверит заявление генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой о якобы причастности ряда российских военнослужащих к пыткам мирных людей», — говорится в заявлении в Telegram.
По данным следователей, публикация с указанием имён и фамилий военных, «причастных» к жестокому обращению, появилась в социальных сетях.
«Публично распространённым Венедиктовой заведомо ложным высказываниям о военнослужащих РФ будет дана правовая оценка в ходе продолжающегося следствия», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить сведения о сотрудниках херсонского подразделения СБУ, обнаруженные представителями российских силовых структур.