В ДНР сообщили об эвакуации 601 человека из Мариуполя в Безыменное за сутки

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации 601 человека из Мариуполя в село Безыменное Донецкой Народной Республики за сутки.

«За минувшие сутки... из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 601 человек, включая 80 детей», — говорится в сообщении в Telegram.

В штабе подчеркнули, что с 5 марта в населённый пункт Безыменное эвакуировали более 25,3 тыс. человек.

28 апреля в Минобороны России заявили, что за сутки из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 19 442 человека, 4468 из них — дети.