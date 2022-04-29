В ДНР сообщили об эвакуации 601 человека из Мариуполя в Безыменное за сутки

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В штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации 601 человека из Мариуполя в село Безыменное Донецкой Народной Республики за сутки.
В ДНР сообщили об эвакуации 601 человека из Мариуполя в Безыменное за сутки
  • AP

«За минувшие сутки... из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 601 человек, включая 80 детей», — говорится в сообщении в Telegram.

В штабе подчеркнули, что с 5 марта в населённый пункт Безыменное эвакуировали более 25,3 тыс. человек.

28 апреля в Минобороны России заявили, что за сутки из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 19 442 человека, 4468 из них — дети.

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