В ДНР обесточены две шахты из-за обстрелов

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Две шахты обесточены в ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ, под землей находятся почти 140 человек.
В ДНР обесточены две шахты из-за обстрелов
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.

«В результате обстрела ВФУ обесточена шахта имени Челюскинцев, в выработках которой находятся 67 человек», — говорится в сообщении.

Как заявили в МЧС ДНР, в ближайшее время горноспасатели подключат генератор для обеспечения выхода шахтёров на поверхность.

Кроме того, частично обесточена шахта имени Скочинского. По информации штаба, «в результате остановки западного вентиляционного ствола 70 горняков выходят на свежую струю».

«Для ликвидации последствий аварийной ситуации направлены отделения оперативного государственного военизированного горноспасательного отряда МЧС ДНР», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб мирный житель Ясиноватой.

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