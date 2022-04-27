Опубликовано видео работы портативной станции разведки «Фара-ВР» в боевых условиях

Военный корреспондент RT Андрей Филатов снял на видео работу портативной радиолокационной станции разведки «Фара-ВР» в боевых условиях в Мариуполе. Репортаж был сделан накануне блокировки украинских националистов из батальона «Азов» на предприятии «Азовсталь».

На видео показано, как разведчик сканирует местность, обнаруживает живую силу противника и наводит на него танкистов и экипаж БМП.

«Здесь кто-то светится, кто-то нет. Кто в подземелье — тот не светится. Кто снаружи — сразу видно. Пока наблюдал тут человек 30 на поверхности. Вот двое высветились, просто перебегают где-то или просто высунулись в окошко», — объяснил принцип работы станции разведки российский военный.

21 апреля президент России Владимир Путин назвал штурм промышленной зоны в Мариуполе нецелесообразным и приказал отменить его.

При этом он приказал «заблокировать промышленную зону так, чтобы муха не пролетела».

22 апреля Минобороны России сообщило, что все остатки украинских боевиков «Азова» вместе с иностранными наёмниками из США и Европы на территории «Азовстали» надёжно заблокированы.