Белорусские депутаты приняли проект о возможности смертной казни за покушение на теракт

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Депутаты в Белоруссии приняли законопроект о возможности смертной казни за покушение на теракт.
Белорусские депутаты приняли проект о возможности смертной казни за покушение на теракт
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу нижней палаты белорусского парламента.

«В двух чтениях принят проект закона «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь». Законопроектом предлагается внесение изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма», — уточняется в сообщении.

Как пишет БЕЛТА, председатель палаты представителей Владимир Андрейченко в ходе заседания подчеркнул, что одна из наиболее серьёзных угроз безопасности и стабильности любого общества — терроризм.

«Пытаясь раскачать ситуацию в Белоруссии, спровоцировать внутригосударственную нестабильность и конфликты, деструктивные силы продолжают террористическую, экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей. Не останавливаясь ни перед чем, предпринимаются действия по выводу из строя железнодорожного оборудования и путей, объектов стратегического значения, поджогу жилых домов, подрыву автотранспорта в местах массового отдыха и скопления людей», — отметил он.

По его словам, это требует жёстких и эффективных мер по предотвращению терроризма и борьбе с ним во всех его формах и проявлениях.

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